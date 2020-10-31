İzmir'de can kabı ve yaralı sayısı yükselmeye devam ediyor! 24 ölü 804 yaralı

İzmir'de yaşanan depremin ardından artçılar gece boyunca yaşanmaya devam etti. Çalışmaların halen devam ettiği İzmir'de AFAD'dan gelen son bilgiye göre 24 kişi hayatını kaybederken 804 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, saat 04.00 itibarıyla depremin ardından 31'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde, 341 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi.

804 KİŞİNİN YARALANDIĞI BİLDİRİLDİ

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 24 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedilen açıklamada, İzmir'de 743, Manisa'da 5, Balıkesir'de 2 ve Aydın'da 54 olmak üzere 804 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 8'inde çalışmaların tamamlandığı, kalan 9 binada çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

AFAD verilerine göre İzmir'in Seferihisar ilçesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Deprem çevre illerde ve Marmara Bölgesinde de hissedildi. Depremde yıkılan binaların olduğu ve enkaz altında olan kişilerin olduğu belirtildi.