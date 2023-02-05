Jeffinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jeffinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jeffinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jeffinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jeffinho 30 Aralık 1999 tarihinde Volta Redonda şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jefferson Ruan Pereira dos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jeffinho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jeffinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olympique Lyon futbol takımında oynamaktadır. Olympique Lyon takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jeffinho'nin Olympique Lyon ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Jeffinho Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/jeffersonsantos_99

Jeffinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jeffinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jeffinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jeffinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Nisan 2022 yılında Botafogo

25 Ağu 2022 yılında Resende-RJ

26 Ağu 2022 yılında Botafogo

31 Ocak 2023 yılında Olimpik Lyon

Jeffinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jeffinho şuan Olympique Lyon takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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