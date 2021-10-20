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Jeofizik ne demek, TDK'ya göre Jeofizik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Jeofizik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Jeofizik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Jeofizik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Jeofizik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Jeofizik ne demek, TDK'ya göre Jeofizik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Jeofizik ne demek? Jeofizik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi jeofizik kelimesi. Peki jeofizik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre jeofizik nedir, jeofizik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

JEOFİZİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Jeofizik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Jeofizik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre jeofizik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yer yuvarlağını ve atmosferi etkileyen doğal fiziksel olayların incelenmesi

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