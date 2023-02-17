Joe Mendes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Mendes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Mendes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Mendes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Mendes 31 Aralık 2002 tarihinde Solna şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İsveç,Kongo DC uyrukludur.Gerçek adı da Josafat Wooding Mendes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Mendes Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSM AGENCY yapmaktadır. Joe Mendes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga futbol takımında oynamaktadır. SC Braga takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joe Mendes'nin SC Braga ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

Joe Mendes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Mendes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joe Mendes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joe Mendes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında AIK U19

15 Ocak 2021 yılında Hammarby TFF

19 Temmuz 2021 yılında Hammarby

20 Temmuz 2021 yılında Hammarby TFF

30 Kasım 2021 yılında Hammarby

8 Ocak 2022 yılında AIK

28 Ocak 2023 yılında SC Braga

Joe Mendes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Mendes şuan SC Braga takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joe Mendes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AFC United (2008-2015), AIK Solna (2015-2020)

İsveç takımında 2 numaralı formasıyla 12 Ocak 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Nisan 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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