Pedro Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pedro Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pedro Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pedro Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pedro Santos 12 Ekim 2000 tarihinde Porto şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Carvalho Santos şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pedro Santos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pedro Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Braga B futbol takımında oynamaktadır. SC Braga B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Pedro Santos'nin SC Braga B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Pedro Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pedro Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2013 yılında FC Porto U15
1 Temmuz 2014 yılında Feirense Sub-15
1 Temmuz 2015 yılında Sanjoanense S17
1 Temmuz 2016 yılında Paços Sub-17
1 Temmuz 2017 yılında Paços F. U19
1 Temmuz 2018 yılında Braga U19
1 Temmuz 2019 yılında Braga U23
1 Temmuz 2021 yılında Braga B
Pedro Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pedro Santos şuan SC Braga B takımında oynamakta ve 89 numaralı formayı giymektedir.
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