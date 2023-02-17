Pizzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pizzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pizzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pizzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pizzi 6 Ekim 1989 tarihinde Bragança şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Luís Miguel Afonso Fernandes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pizzi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MadeinFootball yapmaktadır. Pizzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Braga futbol takımında oynamaktadır. SC Braga takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Pizzi'nin SC Braga ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pizzi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/pizzi21/

http://www.facebook.com/pizzi21official/

Pizzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pizzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 27.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Pizzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pizzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında SC Braga

15 Ağu 2008 yılında GD Ribeirão

30 Haziran 2009 yılında SC Braga

1 Temmuz 2009 yılında SC Covilhã

31 Aralık 2009 yılında SC Braga

1 Ocak 2010 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2011 yılında SC Braga

22 Ağu 2011 yılında Atlético Madrid

31 Aralık 2011 yılında SC Braga

1 Ocak 2012 yılında Atlético Madrid

12 Temmuz 2012 yılında Dep. La Coruña

30 Haziran 2013 yılında Atlético Madrid

26 Temmuz 2013 yılında Benfica

28 Temmuz 2013 yılında Espanyol

30 Haziran 2014 yılında Benfica

8 Şubat 2022 yılında Başakşehir

30 Haziran 2022 yılında Benfica

27 Temmuz 2022 yılında Al-Wahda FC

30 Ocak 2023 yılında SC Braga

Pizzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pizzi şuan SC Braga takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pizzi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Mãe d'Água (1999), GD Bragança (2000-07), SC Braga (2007-08)

Portekiz takımında 21 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 3 gol atmıştır.

Portugal U23 takımında 11 numaralı formasıyla 19 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz U21 takımında 16 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Portekiz A19 takımında 16 numaralı formasıyla 22 Ocak 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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