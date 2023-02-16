Josh Tymon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josh Tymon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josh Tymon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josh Tymon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josh Tymon 22 Mayıs 1999 tarihinde Hull şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joshua Lewis Tymon şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josh Tymon Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Triple S Sports yapmaktadır. Josh Tymon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stoke City futbol takımında oynamaktadır. Stoke City takımına 5 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Josh Tymon'nin Stoke City ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Josh Tymon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/josh_tymon/

Josh Tymon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josh Tymon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Josh Tymon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josh Tymon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Hull

5 Temmuz 2017 yılında Stoke

30 Ocak 2018 yılında MK Dons

31 Mayıs 2018 yılında Stoke

17 Temmuz 2019 yılında Famalicão

31 Aralık 2019 yılında Stoke

Josh Tymon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josh Tymon şuan Stoke City takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Hull City (2011-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.