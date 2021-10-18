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Jüpon ne demek, TDK'ya göre Jüpon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Jüpon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Jüpon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Jüpon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Jüpon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Jüpon ne demek, TDK'ya göre Jüpon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Jüpon ne demek? Jüpon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi jüpon kelimesi. Peki jüpon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre jüpon nedir, jüpon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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JÜPON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Jüpon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Jüpon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre jüpon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İç etek

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