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  3. Kabine'de neler oluyor? Bekir Pakdemirli'nin ardından 2 bakanın daha değişmesi bekleniyor! Onlar kim mi? İşte isimler!

Kabine'de neler oluyor? Bekir Pakdemirli'nin ardından 2 bakanın daha değişmesi bekleniyor! Onlar kim mi? İşte isimler!

Bekir Pakdemirli'nin istifası sonrası bu ay içerisinde Kabine'de yeni değişiklikler beklenirken, Dışişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda da revizyon yapılacağı iddia edildi.

Kabine'de neler oluyor? Bekir Pakdemirli'nin ardından 2 bakanın daha değişmesi bekleniyor! Onlar kim mi? İşte isimler!

Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ve imzasıyla Resmi Gazete'de Bekir Pakdemirli'nin yerine Tarım ve Orman Bakanlığı'na Vahit Kirişci atandığı duyuruldu. Yapılan atamanın ardından kulislerde hareketlilik yaşanırken yeni bir iddia da ortaya atıldı. İddiaya göre; 2 bakanın daha değişmesi bekleniyor.

Kabine'de neler oluyor? Bekir Pakdemirli'nin ardından 2 bakanın daha değişmesi bekleniyor! Onlar kim mi? İşte isimler!

DIŞİŞLERİ VE TURİZM BAKANLIĞI

Kulislerdeki hareketlenmeler iddiaları da beraberinde getirdi. Bekir Pakdemirli'nin ardından 2 bakanda da değişikliğe gidileceği söylentiler arasında yer aldı. Mart ayına sarkan Kabine'de İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda değişiklik bekleniyordu. Değişiklik beklenen bakanlıklardan olan İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nda bu dönem için herhangi bir revizyon beklenmediği yine kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.

Kabine'de neler oluyor? Bekir Pakdemirli'nin ardından 2 bakanın daha değişmesi bekleniyor! Onlar kim mi? İşte isimler!

 Uzun süredir revizyon yapılacağı iddia edilen Dışişleri Bakanlığı görevinden Mevlüt Çavuşoğlu'nun istifa edeceği, yerine de dış politikada  aktif rol alacak bir ismin geçeceği iddia ediliyor. 

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 10 Temmuz 2018'de belirlenen ve 16 bakandan oluşan ilk kabinesinden şimdiye kadar 8 bakan ayrıldı.

Kabine'de neler oluyor? Bekir Pakdemirli'nin ardından 2 bakanın daha değişmesi bekleniyor! Onlar kim mi? İşte isimler!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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