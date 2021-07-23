Kaçan kurbanlığı aramaya gitmişti! Tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in ölümüyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!

Ankara'nın Pursaklar ilçesi Sirkeli Mahallesi Çalseki mevkisinde dün akşam cesedi bulunan tıp fakültesi öğrencisi Onur Alp Eker'in, ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığına getirildi.

Eker'in cenazesi, otopsinin ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Polis ekiplerinin Eker'in ölümüyle ilgili soruşturması devam ediyor. Bu arada, ailenin Adli Tıp Kurumu önündeki bekleyişi sürüyor.

Onur Alp Eker'in cesedine ulaşıldığında, üstündeki kıyafetlere ve vücuduna herhangi bir zarar gelmediği, cep telefonunun da yanında olduğu belirtildi.

'BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞ OLABİLİR'

Dede Zühtü Erdoğan, acı haber geldikten sonra torununun cenazesinin yanına gittiğini söyleyerek, şunları ifade etti:

"Cenaze bulunana kadar birilerinin bir şeyler yaptığını düşünüyordum, yani şüpheleniyordum. Ancak cenazeyi görünce, elbiselerinde herhangi bir ters durum olmadığını ve sağlam olduğunu gördüm. Vücudunda herhangi bir yara veya darp izi de göremedim. Ancak yüzüstü vaziyette olduğu ve baya orada bulunduğu için kafa bölümünde çürüme meydana gelmişti. Yorgunluktan orada kaldığını ve güneş altında kaldığı için beyin kanaması geçirmiş olabilir. Şu an için tam bir şey diyemeyiz, Adli Tıp Kurumu’nda inceleme yapılıyor. Onlardan haber bekliyoruz."

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