Kaçış dizisi sanal bir platform olan Disney'in özellikle Türk yapımı bir dizi olması nedeniyle oldukça ilgi çekiyor. Dizi 14 Haziran 2022 yılında yayına girdi. Dolayısıyla Kaçış dizisi oyuncuları kimdir şeklinde diziyi izlemek isteyen kişiler araştırma yapıyor. Bilindiği gibi bazen diziler izlenmeden önce oyuncuların enerjisi ile dizi izleme oranı artıyor.

Bazı kişiler diziyi izledikten sonra oyuncuları araştırırken bazıları dizi ya da film izlemeden oyuncuları araştırma gereği duyuyor. Dolayısıyla Kaçış dizisini izlemek isteyenler bu anlamda oyuncularını araştırıyor. Peki, Kaçış dizisi oyuncuları kimdir kimler dizide yer alıyor ve dizinin konusu nedir izleyenlerin yorumları nedir? Dilerseniz ilk önce başrol aktörlerini tanıyalım.

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Engin Akyürek - Mehmet

Dizinin hem senaristi hem başrol oyuncusu olarak ekran karşısına çıkan Engin Akyürek 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi'nde tarih bölümü mezunu olan Engin Akyürek bir yarışma programı ile oyunculuğunu ispatlamıştır. Yarışmada birinci olan Engin Akyürek oyunculuğa ilk adımı atmış oldu. Böylelikle profesyonel manada oyuncu olarak gündeme geldi.2004 yılında “Yabancı Damat“ dizisinde oyunculuğu kariyerine adım atmış oldu. Sonrasında hız kesmeden oyunculuk hayatına devam eden Engin Akyürek birçok dizide ve sinema filminde yer almıştır.

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Yer Almış Olduğu Bazı Diziler

Bir Bulut Olsam, Fatmagül'ün Suçu Ne? Bir Küçük Eylül Meselesi ve özellikle 2014 yılında Tuğba Büyüküstün ile başrolünü paylaşmış olduğu “ Kara Para Aşk” dizisi ile oldukça beğenilmişti. Bu dizi ile en iyi erkek oyuncu ödülünü dahi almıştır. Şimdi ise FOX TV'de yayınlanan “ Adım Farah ” adlı dizidedir. 2022 yılında Disney Plus ‘ta yayınlanan Kaçış adlı dizide de oyunculuğu ile yine beğeni toplamıştır.

İrem Helvacıoğlu- Zeynep

Kaçış adlı dizinin Engin Akyürek ile başrolünü Helvacıoğlu paylaşıyor. Dolayısıyla Kaçış dizisi oyuncuları kimdir diye sorguladığımızda bir diğer önemli isim İrem Helvacıoğlu oluyor. İrem Helvacıoğlu dizide Zeynep karakteriyle yer alıyor.

Biyografisi ise şöyle;

1990 Almanya doğumlu olan İrem Helvacıoğlu Türk asıllıdır. Behzat Ç adlı diziyle ilk kez oyunculuğa adım atmıştır. Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu gibi birçok dizide rol almıştır. No 309 adlı dizi ile 2016 yılında yine beğenileri üzerine çekmiştir. Ancak asıl yükselişini “ Sen Anlat Karadeniz “ adlı dizide Nefes karakteriyle yaşamıştır. “ Nefes “ karakteri İrem Helvacıoğlu’nu direkt olarak yükseltmiştir. Baş Belası adlı dizide yine bir psikoloğu canlandırmıştır ancak dizi çok fazla uzun sürmemiştir. Bu sıralar ise TRT 1 reklamlarında Yürek Çıkmazı adlı dizide yer alıyor.

Diğer Oyuncular

Dizinin kadrosu oldukça zengin diyebiliriz. Levent Ülgen, Fikret Kuşkan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Deniz Baysal Yurtçu ( Teşkilat adlı dizide Zehra karakteri ile oldukça beğeniliyor.) ve daha sayamadığımız birçok usta oyuncu dizide yer almaktadır.