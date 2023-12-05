Kaçtığı ormanlık alanda dronla izlendiğini fark etmeyen firari, karşısında jandarmayı görünce şok oldu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2023 yılının 11 aylık sürecinde çeşitli suçlardan aranma kaydıyla yakalanan bin 244 şüpheliden 648'si tutuklandı.

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Kaçtığı ormanlık alanda dronla izlendiğini fark etmeyen firari, karşısında jandarmayı görünce şok oldu!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 2023 yılının 11 aylık sürecinde çeşitli suçlardan aranma kaydıyla yakalanan bin 244 şüpheliden 648'si tutuklandı. Operasyon görüntülerini paylaşan jandarmanın dronla takip ettiği firarinin ormanlık alanda önü kesildikten sonra koşarak kaçmaya çalıştığı anlar kayıt altına alındı.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaçtığı ormanlık alanda dronla izlendiğini fark etmeyen firari, karşısında jandarmayı görünce şok oldu!

JASAT ekiplerinin, kasım ayı içerisinde gerçekleştirdiği operasyonlarda yakalanan 216 kişiden 56’sı tutuklandı.

Kaçtığı ormanlık alanda dronla izlendiğini fark etmeyen firari, karşısında jandarmayı görünce şok oldu!

"11 aylık süreçte bin 244 şüpheli yakalandı"

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT birimlerinin 1 Ocak 2023 ve 30 Kasım 2023 tarihleri arasındaki 11 aylık süreçte nitelikli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyon kapsamında yakalanan bin 244 şüpheliden 648’itutuklandı. Şüphelilerden 178'inin 5-10 yıl, 72'sinin 10-20 yıl, 4'ünün de 20 yıldan beri aranan şahıslar olduğu bildirildi.

Dronla takip edilince neye uğradığını anlamadı, koşarak kaçmaya çalıştı

Firarilere yönelik operasyonlarda kaçan şahıslar için havadan da takip yapan jandarma, ormanlık alanda kaçan bir firarinin yakalandığı anlardı da paylaştı. Ağaçların arasında seyreden ancak dronla takip edildiğinin farkında olmayan kaçaklar, bir anda yolun iki ayrı tarafından jandarma araçlarıyla önü kesilince ne olduğunu anlayamadı. Araçtan inip kaçmaya çalışan firari, arkasından koşan JASAT ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri tarafından hızlıca etkisiz hal getirilip gözaltına alındı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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