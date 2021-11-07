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Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?

Öykü Karayel, Akın Akınözü ve Sarp Apak'ın başrolünde olduğu Kaderimin Oyunu dizisinin hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlandığı merak ediliyor. Biz de haberimizde Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlandığına yer veriyoruz...

Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?

Yapımına NGM’in imza attığı, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yaptığı yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak’ın üstlendiği, Kaderimin Oyunu dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla oldukça dikkat çekiyor.  Peki, Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor? İşte detaylar...

Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?

KADERİMİN OYUNU DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Eşi tarafından terk edilen iki çocuklu bir annenin yaşadığı zorlukların anlatıldığı Kaderimin Oyunu dizisinde üvey annesinin baskılarına dayanamayan Asiye daha 17 yaşında kaçarak Cemal denen adam ile evlenmiştir; aslında mutlu bir yuvaları olan Cemal ile Elifin Nergis ve Umut adında iki çocukları olur. Cemal kısa yoldan zengin olma hayalleri kurarken karşısına zengin bir kadın olan Helin çıkar ve Helin ile evlenerek her şeyi arkasında bırakır. İki çocuğu ile tek başına kalan Elif’in karşısına ise Mahir çıkar ve bir anda Elif’in de hayatı değişir.

Star TV'de yayınlanan dizinin ilk bölümü 3 Aralık 2021'de yayınlanmıştı.

Kaderimin oyunu dizisi her cuma saat 20.00'de Star TV'de ekranlara geliyor.

Kaderimin Oyunu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?

 

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