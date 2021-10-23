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  3. Kadınlar tercihini yaptı! Çarpıcı araştırma sonuçları şoke etti: Saçlı erkek mi, saçsız erkek mi?

Kadınlar tercihini yaptı! Çarpıcı araştırma sonuçları şoke etti: Saçlı erkek mi, saçsız erkek mi?

Kanada'da St. Mary's Üniversitesinin yaptığı çalışmaya göre kadınların, saçlı erkekleri kel olanlara göre daha çekici buldukları tespitine varıldı.

Kadınlar tercihini yaptı! Çarpıcı araştırma sonuçları şoke etti: Saçlı erkek mi, saçsız erkek mi?

İnsanların birbirlerini beğenmesinde saç faktörü önemli bir yer tutarken bu konu hakkında Kanada'nın Halifax kentindeki St Mary's Üniversitesi'nde yapılan psikolojik çalışmanın sonuçları çok konuşulacak. 

Evrimsel Psikoloji Bilimi dergisinde de yayımlanan çalışmada 120 kişiye saçlı ve saçsız erkeklerin fotoğrafları gösterildi. Akabinde ise bu kişilikleri ve özelliklerinin derecelendirilmesi istendi. 

Kadınlar tercihini yaptı! Çarpıcı araştırma sonuçları şoke etti: Saçlı erkek mi, saçsız erkek mi?

SAÇI OLMAYANI ÇEKİCİ BULMADILAR

İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre söz konusu çalışmada, beyaz tenli ve kel olan erkeklerin saçlı erkelere göre hayatta daha az başarılı, daha az arkadaş canlısı ve hevesli olacağını tahmin edildi.

Ayrıca genç kadınlar, saçı olmayan adamları önemli ölçüde daha az çekici buldular.

Kanada, Halifax'taki St Mary Üniversitesi'nden araştırmanın ortak yazarı Profesör Maryanne Fisher, "Beyaz erkeklerin saçlarını kaybettiklerinde nasıl algılandıkları biraz endişe verici." dedi.

Kadınlar tercihini yaptı! Çarpıcı araştırma sonuçları şoke etti: Saçlı erkek mi, saçsız erkek mi?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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