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Kadir Gecesi fotoğraflı, resimli mesajları 2022

İslam aleminin en kutsal anlarından sayılan Kadir Gecesi'ne sayılı günler kaldı. erişildi. Vatandaşlar da bu kutsal geceyi kutlamak için Kadir Gecesi fotoğraflı, resimli mesajları 2022 başlıkları ile internette arama yapmaya başladı. Sizler için en güzel Kadir Gecesi mesajları görsellerini bir araya getirdik.

Kadir Gecesi fotoğraflı, resimli mesajları 2022

İnananlar, Mübarek Ramazan ayının son günlerinde denk gelen Kadir Gecesi'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. İslam dininde çok özel bir yeri olan ve bin geceden daha hayırlı olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dualar ve ibadetlerle kutlanmaktadır. Müslümanlar uzakta olan yakınları için güzel dua ve dileklerde bulunarak Kadir Gecesi'ni kutlamaktadır. İşte en güzel Kadir Gecesi fotoğraflı, resimli mesajları 2022...

KADİR GECESİ FOTOĞRAFLI, RESİMLİ MESAJLARI 2022

Kuran-ı Kerim'de bu mübarek gece şu şekilde yer almaktadır: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an-ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yeri ağarmasına kadar bir esenliktir."(Kadir Suresi 1-5)

Ramazanın 27. gecesi idrak edilen Kadir Gecesi için en güzel ve anlamlı mesajları sizler için derledik. Kadir Gecesi resimli mesajları kutsal gecede sosyal medyadan ve mesaj ile sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.

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