Kadir Gecesi mesajları kısa ve öz anlamlı | En güzel Kadir Gecesi mesajları 2022

Kur'an-ı Kerim'in Hz. Muhammet'e indirildiği kutsal Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Bu süreçte Müslümanlar internetten, kısa ve öz anlamlı Kadir Gecesi mesajları araştırmaya başladı. İşte, en güzel Kadir Gecesi mesajları 2022...

KADİR GECESİ MESAJLARI KISA VE ÖZ ANLAMLI | EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI 2022

Müslümanlarca kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde Kur'an'ı Kerim Hz. Muhammet'e indirilmiştir. Bu özel günde melekler Cebrail eşliğinde yeryüzüne inecek ve müminler için dua edecektir.

İşte en güzel Kadir gecesi mesajları:

"Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle Kadir Geceniz Mübarek olsun."

"Güneş geçer gece gelir. Yaşam biter, ölüm gelir. Unutulduğunu sansa da insan, her önemli günde akla ilk yürekten sevilenler gelir. Yüzünde nur, aklında ilim, kalbinde Allah, La ilahe illallah. Kadir geceniz mübarek olsun."

"Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar?"

"Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayırlı bu gecenin size, efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır, bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum. Kadir geceniz mübarek olsun."

"Ey Rabbim, dinimizden dolayı bizi zillete düşürmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri İslam’ın yolundan ayırma. Kadir Geceniz mübarek olsun."

“Şüphesiz, o Kur'ân'ı Kadir Gecesinde indirdik. Bilir misin, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır.”

"Semanın kapılarının açılıp rahmetin sağanak, sağanak yağdığı bu günde düşen damlaların sizi ailece sırılsıklam etmesi dileğiyle. Kadir geceniz kutlu olsun."

"Kadir Gecesi'nin biz aciz kulların huzuruna, mutluluğuna ve kurtuluşuna vesile olmasını dilerim."

"Esenlik ve güvenliğin kâinata yayıldığı, rahmet ve lütufların bolca sunulduğu Kadir Geceniz mübarek olsun."

"Bu mübarek gecenin bereketinden nasiplenmek umuduyla Kadir Geceniz mübarek olsun"

"Mübarek Kadir Gecesine ulaşmaktan dolayı Allah’a şükrediyoruz. Bu günün hepimize bereket getirmesini temenni ediyorum. Kadir Geceniz mübarek olsun."

"Samimiyetle iman edenler; kalplerini her türlü günah ve nifaktan arındıranlar; dürüstlükle ve tatlılıkla konuşanlar, tamahkarlıktan uzak duranlar, gerçekten mutluluğa ererler. Kadir Geceniz mübarek olsun."

"Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı Yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin… Kadir geceniz hayırlı olsun."

"Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e! Hayırlı kandiller."

"Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez Dualarinizin Rabbin yüce katina iletilmisine vesile olan Kadir Geceniz mübarek olsun."

"Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla'ya sunacağı ve O'nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir Kadir gecesiniz hayırlı olsun."

"Kuran-ı Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi şehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayırlı bir gecedir diye buyuruluyor Bu nedenle bu geceyi ihya edelim Kadir geceniz hayırlı olsun."

