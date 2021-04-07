Kafelere gidenlere 'salaksınız' diyen Kerem Bursin, U dönüşü yaptı, özür diledi

Sen Çal Kapımı dizindeki baş rol arkadaşı Hande Erçel ile gerçekleştirdiği canlı yayında," Mesela bu kafelere gidiyorsunuz ya… Maskelerinizi de çıkarıyorsunuz ya affedersiniz ama siz salaksınız… “I’m sorry” (üzgünüm) Salaksınız.. Ailelerinizi insanları bir düşünün.” ifadelerini kullanmış ve sosyal medyada vatandaşların tepkisi çekmişti. Bu açıklamalarında ardından Twitter hesabı üzerinden bir video yayınlayan Kerem Bursin vatandaşlardan özür diledi.

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Bursin paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selamlar. Dün canlı yayında yaptığım bir açıklama vardı ve maalesef kullandığım bir kelime yüzünden o başka bir şey oldu. O yüzden kabul ediyorum ''Salak'' kelimesini kullanmak doğru bir tercih değildi. Hoş da değildi. Hatta yanlıştı. O yüzden bu yanlışım için özür dilerim. Kullanabileceğim başka bir kelimede olabilirdi. O yüzden evet dediğim gibi özür dilerim.

Ama biliyoruz ki bir pandemi sürecindeyiz son bir yıldır ve kimse için çok kolay geçmiyor. Bunu önleyecek veya bu riski azaltabilecek tek bildiğimiz bir şey var. O da maske takmak. Şu an günlük vaka sayısında dünya çapında ilk sıradayız. Bu da hoş değil. O yüzden eğer ki sosyalleşeceksek kafeye, bir restorana, herhangi bir sosyal etkinliğe gideceksek o zaman maske takmamız sorumluluk almak demek. Bu virüsün riskini azaltmak demek. "

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