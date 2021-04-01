Televizyon ekranlarına bir yeni dizi daha ekleniyor. Dizinin çekimlerinden ilk karelerin paylaşılmasıyla izleyicide merak uyandıran Kağıt Ev dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Peki Kağıt Ev dizisi konusu nedir? Kağıt Ev oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen detaylar...

KAĞIT EV DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Yayınlanan ilk fragmanıyla dikkat çeken Kağıt Ev, O3 Medya imzası taşıyor. Dizinin yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlenirken ve yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Kağıt Ev dizisinin konusu ise evli ve 3 çocuk sahibi karı kocanın değişen hayatını ve bu değişimdeki gerçeklerin bir bir ortaya çıkmasını ele alıyor.

KAĞIT EV OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Kağıt Ev dizisinin oyuncu kadrosunda; Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu başrolü üstlenirken, Can Nergis, Tuvana Türkay, Bülent Gültekin, Nejat Uygur, Tuğçe Aykut, Helin Kandemir ve Bulut Eker rol alıyor. Dizide ‘Erdal Beşikçioğlu, Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına’yı, Nur Fettahoğlu ise başarılı Avukat Aylin Fırtına’yı karakterlerine hayat veriyor.