Kağıt Ev dizisi ne zaman, hangi kanalda oynuyor? Kağıt Ev nerede çekiliyor? Soruları internet kullanıcıları tarafından aratılan başlıklar arasında. Bizde sizler için merak edilen detaylara haberimizde yer verdik. İşte ayrıntılar...

KAĞIT EV DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA OYNUYOR?

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in yer aldığı ve O3 medya imzası taşıyan 'Kağıt Ev' dizisinin tanıtım fragmanı izleyicilerin dikkatini çekti. Merakla beklenen 'Kağıt Ev' dizisi 19 Nisan 2021 Pazartesi günü Star TV’de saat 20:00’de yayın hayatına başlayacak.

KAĞIT EV DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kağıt ev dizisi, eski bürokratlardan olan Bedrettin Dalan’ın İstanbul Reşadiye’de bulunan evinde çekiliyor. Aynı zamanda İstanbul’un farklı semtlerinde çekimler süreceği duyurulu.

KAĞIT EV DİZİSİNİN KONUSU

Erdal Beşikçioğlu’nun Ceza Hukuku Profesörü ve Olay Yeri Uzmanı Cihan Fırtına’yı, Nur Fettahoğlu’nun ise başarılı Avukat Aylin Fırtına’yı canlandırdığı dizinin konusu ise şöyledir: Aylin ve Cihan’ın mutlu bir evliliği vardır. İşlerinde de çok başarılı olan çiftin 3 çocukları bulunmaktadır. Hayatları bir yanlış anlaşılmadan sonra darmadağın olacaktır...