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Kahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 1-2 bölüm canlı izle

Show TV'nin yepyeni dizi Kahraman Babam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Kahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 1-2 bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Kahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 1-2 bölüm canlı izle

Tanıtımlarıyla oldukça merak uyandıran dizi Kahraman Babam ilk bölümüyle Show TV ekranında izleyiciyle buluşuyor. Diziyi kaçırmak istemeyenler için haberimizde Kahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 1-2 bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KAHRAMAN BABAM 1-2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | SHOW TV KAHRAMAN BABAM 1-2. BÖLÜM CANLI İZLE

Kendini insanları kurtarmaya adamış itfaiye başçavuşu Uğur, karanlık bir gecede karısını alevlerin arasından çekip çıkaramamıştır. Hayatının dönüm noktası olan bu olay sonrası eşini toprağa veren Uğur, biricik kızı Ömrüm'ü de kaybetmiştir. Ömrüm artık annesinin ailesinin yanına yerleştirilmiştir. Uğur'un bir zamanlar can dostu olan Cem, omuz omuza pek çok hayatı birlikte kurtardıkları dostuna artık düşmandır. Kız kardeşinin ölümüne Uğur'un sebep olduğunu düşünmektedir. Yeğeni Ömrüm'ün sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini istediği için Uğur'la bir hukuk mücadelesi içine girmiştir. Çıkan bir yangına müdahale eden Uğur ve arkadaşları, büyük bir başarı elde ederler. İçeride ölümü bekleyen çocukları kurtaran Uğur, daha söndürme çalışmaları sürerken karşılaştığı adamla bir yıl öncesine döner. Artık karısının ölümüne neden olan yangına dair bir ipucuna ulaşmıştır. Uğur, kundak çetesinin başına kadar uzanacak bu yolda ilk adımını atacaktır. Uğur hem karısını kaybettiği yangının faillerini bulup adalete teslim etmek, hem de hayatının anlamı kızı Ömrüm'ü yanına almak için amansız bir mücadeleye girecektir. Mahkemece atanan adli psikolog Yonca, Uğur'un savaşına tanıklık ederken, büyük kararı etkileyecek en önemli kişi olacaktır.

KAHRAMAN BABAM 1-2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

SHOW TV KAHRAMAN BABAM 1-2. BÖLÜM CANLI İZLE

Kahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 1-2 bölüm canlı izleKahraman Babam 1-2 bölüm full, tek parça izle | Show TV Kahraman Babam 1-2 bölüm canlı izle

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