Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları başladı! Arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi!

Kahramanmaraş'ta meydan gelen iki büyük deprem sonrası bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri yavaş yavaş arama çalışmalarının sonuna geldi. Kahramanmaraş'ta yıkılan ve taş üstünde taş kalmayan evlerden geriye kalan moloz yığınları kaldırılmaya başlandı. Cadde

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Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları başladı! Arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi!

Kahramanmaraş'ta meydan gelen deprem sonrası meydana gelen büyük yıkım sonucu bölgede enkaz kaldırma çalışmaları başladı. 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası Hatay ve Kahramanmaraş haricindeki 8 ilde arama çalışmaları bitmiş enkaz kaldırma çalışmaları başlamıştı. Kahramanmaraş'ın belirli bölgelerinde enkaz çalışmalarının kaldırılacağı bildirildi.

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları başladı! Arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi!

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün Dulkadiroğlu ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Hükümet, Milli Egemenlik ve Trabzon caddeleri, Azerbaycan Bulvarı ile 36006, 36010 ve 36014 sokaklarda enkaz kaldırma çalışmaları başlatılacak.

Yenişehir Mahallesi'ndeki 74026 Sokak ile Onikişubat ilçesine bağlı Hayrullah Mahallesi'ndeki 33004 Sokak ve Şazibey Mahallesi'ne bağlı Haydar Aliyev Caddesi'nde de enkaz kaldırma çalışmaları yapılacağı bildirildi. Aynı zamanda bölgede yaşayan bina sakinlerinin de enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebilecekleri belirtildi.

Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmaları başladı! Arama kurtarma çalışmalarının sonuna gelindi!

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