Kahvehaneler, kıraathane, çay ocağı, çay bahçesi açıldı mı 2021 ? Çay ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artışa geçerken bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısından kısıtlama ve yasak kararları çıkmıştı. Ayrıca birçok işletmenin faaliyetlerinin de durdurulmasına karar verilmişti.

KAHVEHANELAR, KIRAATHANE, ÇAY OCAĞI AÇILDI MI 2021? NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ilin valiliklerine gönderilen "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeye göre kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi faaliyetlerine ara vermeye devam edecek.

Çay ocakları ise sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapacak şekilde faaliyetlerine devam edecek.

İçişleri Bakanlığının genelgesinde şu ifadeler yer alıyor:

"- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,

- Hamam, sauna ve masaj salonları,

- Lunaparklar ve tematik parklar.

Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir."

ÇAY OCAKLARI KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Çay ocakları (bahçeleri) İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelgeye göre saat 07.00'de açılacak, saat 19.00'da kapanacak. Çay ocakları sadece esnaflara servis yapacak.