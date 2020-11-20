Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi?

İçişleri Bakanlığının yayınladığı koronavirüs genelgesine göre hafta sonları tüm Türkiye'de saat 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Kısıtlama saatlerinde fırınların çalışıp vatandaşlara hizmet verip vermeyeceğini merak ediliyor. Peki Sokağa çıkma yasağından fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırına gitmek serbest mi? Detaylar haberimizde...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığının koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin yayınlanan genelgesine göre sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı saatlerde fırınlar vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürebilecek Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINA GİTMEK SERBEST Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasında fırınlar vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek. Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında sabah vatandaşlar ekmek almaya gidebilecekler.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre 81 ilde saat 10.00 - 20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Ayrıca tüm illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar gün içerisinde saat 10.00-13.00 arasında ,1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları saat 10.00- ­20.00 dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaf tutulacak. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.