Kalite Kontrol Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Kontrol Sorumlusu Maaşları, ve İş İlanları

Kalite Kontrol Sorumlusu görev tanımı nedir, Kalite Kontrol Sorumlusu ne iş yapar, Kalite Kontrol Sorumlusu olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kalite Kontrol Sorumlusu mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kalite Kontrol Sorumlusu Tanımı;

Üretim ve kalite politikaları ile hedefleri doğrultusunda, üretimlerin kalitesini, test işlemleri ve üretimdeki kalite sorunlarını takip eden, raporlayan ve çözüme yönelik çalışmalar yapan nitelikli kişidir.

Kalite Kontrol Sorumlusu Maaşı Ne Kadar? 2021 Kalite Kontrol Sorumlusu Maaşları

Kalite Kontrol Sorumlusu maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük Kalite Kontrol Sorumlusu maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kalite Kontrol Sorumlusu iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kalite Kontrol Sorumlusu Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu yeterlidir.

Kalite Kontrol Sorumlusu Ne İş Yapar?

Kalite Kontrol Sorumlusu, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretimlerin kalitesini kontrol etmek,

b) Gerekli test işlemleri ve üretimin yürütülmesi işlemlerini yürütmek,

c) Üretimdeki kalite sorunlarını takip etmek, raporlamak ve çözüme yönelik çalışmalar yapmak,

d) Girdi kalite kontrol işlemlerinde ve son kontrollerde karşılaşılan uygunsuzlukları tespit etmek,

e) Hataları önleyici tedbirler almak ve birimleri hatalar konusunda bilgilendirmek,

f) Kontrol sonuçlarını raporlaştırmak ve yönetimi bilgilendirmek,

g) Sektördeki gelişmeleri ve rakip firma ürünlerinin özelliklerini takip etmek,

h) Kalite çalışmalarının sürekliliğini sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Kalite Kontrol SorumlusuMeslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Kalite Kontrol Sorumlusu Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kalite Kontrol Sorumlusu mesleğinin meslek kodu 3139.23 olarak belirlenmiştir



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