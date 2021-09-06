Gökhan Alkan ve Yağmur Tanrısevsin'in başrolünü paylaştığı Kalp Yarası dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Ferit ve Ayşe'nin evlilik oyununun yavaş yavaş gerçeğe döndüğü bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Kalp Yarası 10. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

KALP YARASI 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

Ferit ve Ayşe'nin oyunla başlayan evliliği adım adım gerçeğe dönmeye başlamışken, onları öpüşürken görüp deliye dönen Hande'nin durmaya hiç niyeti yoktur.

Ferit'in aklını karıştırmayı başaran Hande, her şeyi göze alarak bu büyük aşkı bitirmek için harekete geçer.

Hande'nin bu tavrı Ayşe ve Ferit'in ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırır.

Öte yandan Adnan, Ferit'in hayatına kast edildiğinin farkındadır ve bu işin arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmaya kararlıdır. Adnan ve Bahtiyar'ın araştırmaları onları hiç beklemedikleri bir kişiye götürür.

Yaman, Hande'ye engel olabilmek için Betül'le evliliğini tehlikeye atarken, Ferit ve Ayşe, kendilerini Hande'nin hain planının tam ortasında bulurlar.

KALP YARASI 10. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV KALP YARASI 10. BÖLÜM İZLE