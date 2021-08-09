ATV ekranlarının sevilen dizisi Kalp Yarası yeni bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Baha'nın Ayşe saplantısının işleri çıkmaza sokacağı bu bölümü kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde Kalp Yarası 6. bölüm full, tek parça izle | Kalp Yarası son bölüm izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

KALP YARASI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | KALP YARASI SON BÖLÜM İZLE

Baha'ın ortaya çıkması Ayşe ve Ferit'in gerçek duygularını birbirlerine açmasına engel olur. Ferit Ayşe'ye mesafe alırken, Ayşe kaçak ve yaralı Baha'yla uğraşmak durumunda kalır.

Hande ise Ayşe'yi Baha'yla köşeye sıkıştıracağını düşünürken ters köşe olur. Azade ve Hande ilk defa karşı karşıya gelirler

Ferit tüm şüphelerine rağmen Ayşe'ye karşı büyük bir adım atar, ancak Baha yüzünden sıkışan Ayşe'nin tepkileri ikiliyi bambaşka bir duyguya sürükler. Baha'nın Ayşe saplantısı ise tüm konak halkını büyük ve acı bir sınavdan geçirecektir.

KALP YARASI 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ATV KALP YARASI İZLE