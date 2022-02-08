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  3. Kalp Yarası Ayşe diziden ayrılıyor mu? Ayşe ölüyor mu, ölecek mi? Yağmur Tanrısevsin diziden çıkacak mı?

Kalp Yarası Ayşe diziden ayrılıyor mu? Ayşe ölüyor mu, ölecek mi? Yağmur Tanrısevsin diziden çıkacak mı?

Kalp Yarası Ayşe diziden ayrılıyor mu? ATV ekranlarında yayınlanan dizinin sevilen oyuncusu Yağmur Tanrısevsin, dizide hayat verdiği Ayşe karakterine araba çarpması ile izleyenler tarafından Ayşe ölüyor mu, ölecek mi? sorusu oldukça merak edildi. İşte, detaylar...

Kalp Yarası Ayşe diziden ayrılıyor mu? Ayşe ölüyor mu, ölecek mi? Yağmur Tanrısevsin diziden çıkacak mı?

Kalp Yarası Ayşe diziden ayrılıyor mu? Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol ve Özgül Türküler Akad üçlüsünün yazdığı, aşk ve dram türündeki  dizi Kalp Yarası ATV izleyenleri tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Ayşe ölüyor mu, ölecek mi? Yağmur Tanrısevsin diziden çıkacak mı? İşte, detaylar...

Kalp Yarası Ayşe diziden ayrılıyor mu? Ayşe ölüyor mu, ölecek mi? Yağmur Tanrısevsin diziden çıkacak mı?

KALP YARASI AYŞE DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Dizinin yeni fragmanında sevilen karakter Ayşe Yılmaz Sancakzade'nin senaryosunun tamamlandığına dair resmi bir açıklama yer almamaktadır. 

Kalp Yarası Ayşe diziden ayrılıyor mu? Ayşe ölüyor mu, ölecek mi? Yağmur Tanrısevsin diziden çıkacak mı?

KALP YARASI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Feraye ve Pınar'ın gelişiyle Sancakzade Konağı'nda işler iyice rayından çıkar. Ferit ve Yaman cephesi bir kez daha karşı karşıya gelirken, Ayşe konakta suların durulması için büyük bir uğraş verir. Yaman annesiyle karşılaşmanın şaşkınlığını üzerinden atamamışken bu durum Hande'yle gerginliğe neden olur. Mirza'nın yaptığı teklif ise Ayşe, Vedia ve Betül'ü bir araya getirir.

Babasının cinayetinin peşini bırakmayan Ferit, cinayeti çözecek kilit delillere ulaşır. Ancak bu deliller Ayşe'nin başını belaya sokar.

Kalp Yarası Ayşe diziden ayrılıyor mu? Ayşe ölüyor mu, ölecek mi? Yağmur Tanrısevsin diziden çıkacak mı?​​​​​​​

KALP YARASI OYUNCULARI KİMLER?

Gökhan Alkan - Ferit Sancakzade

Yağmur Tanrısevsin - Ayşe Yılmaz

Merve Çağıran - Hande Velioğlu

Toprak Can Adıgüzel - Yaman Öztürk

Şenay Gürler - Azade Sancakzade

Mahir Günşiray - Adnan Sancakzade

Meltem Gülenç - Zümrüt

Rıza Akın - Hüseyin

Nail Kırmızıgül - İhsan

Yonca Şahinbaş - Vedia

İnanç Konukçu - Sinan Sancakzade

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz - Betül

Kemal Burak Alper - Taha

Gül Erdoğan
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