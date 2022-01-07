Kalp Yarası dizisinden hayranlarını üzecek haber! Resmi hesaplarından duyurdular!

Süreç Film’in yapımcılığını üstlendiği ATV'nin pazartesi günlerine damga vuran “Kalp Yarası” dizisisinin başrol oyuncusu Gökhan Alkan'ın koronavirüse yakalandığı öğrenildi.

Antakya’da çekilen diziyle ilgili yaşanan bu gelişmenin ardından dizinin yayın takvimi de etkilendi.

Süreç Film'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada diziye kısa bir sağlık arası verildiği söylendi. İşte yapılan o açıklama:

"Değerli izleyicilerimiz, ülkemizde artmış olan koronavirüs vakalarının setlerimizi de etkilemesi nedeniyle yeni bölümlerimize kısa bir sağlık arası veriyoruz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz…"

Kalp Yarası dizisinin yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği henüz bilinmiyor...

KALP YARASI SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ayşe ve Ferit'in düğün töreninde Adnan'ın fenalaşması ortalığı karıştırır.Adnan, Yaman'ın kendisine rest çekmesine karşılık Yaman'la yüzleşince ikili arasında ipler iyice gerilir. Azade ise gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapar.

Karnındaki bebeğinin Hande'yi değiştirebileceğini düşünen Zümrüt büyük bir risk alır fakat bu gelişmeler Betül'ü yeni kararlar almaya zorlar. Sancakzade Ailesi, Adnan Bey'in ölüm haberiyle sarsılmışken ikinci bir şok dalgası ile yüzleşmek üzeredir: Yaman intikam gününün geldiğine inanarak harekete geçer!