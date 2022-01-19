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Kambur Felek ne demek, TDK'ya göre Kambur Felek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kambur Felek kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kambur Felek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kambur Felek nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kambur Felek kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kambur Felek ne demek, TDK'ya göre Kambur Felek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kambur felek ne demek? Kambur felek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kambur felek kelimesi. Peki kambur felek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kambur felek nedir, kambur felek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KAMBUR FELEK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kambur felek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kambur felek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kahpe felek

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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