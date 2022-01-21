Kan Uyuşmazlığı ne demek, TDK'ya göre Kan Uyuşmazlığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Eğitim Yöneticisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıDenim ne demek, TDK'ya göre Denim kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kurum Müdürü (Özel Öğretim/Dershane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıAhdetmek ne demek, TDK'ya göre Ahdetmek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Müezzin ne demek, TDK'ya göre Müezzin kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıİYİ Partili isim isyan etti: CHP'li belediye başkanlarının bu tavrı kabul edilemezAeroloji ne demek, TDK'ya göre Aeroloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kılıçdaroğlu, Akşener ve Davutoğlu bir araya geldi! 'Millet İttifakı oturma düzeni tartışmasını yuvarlak masa etrafında toplanarak çözdü'
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Kan Uyuşmazlığı ne demek, TDK'ya göre Kan Uyuşmazlığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kan Uyuşmazlığı ne demek, TDK'ya göre Kan Uyuşmazlığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kan Uyuşmazlığı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kan Uyuşmazlığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kan Uyuşmazlığı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kan Uyuşmazlığı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kan Uyuşmazlığı ne demek, TDK'ya göre Kan Uyuşmazlığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kan uyuşmazlığı ne demek? Kan uyuşmazlığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kan uyuşmazlığı kelimesi. Peki kan uyuşmazlığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kan uyuşmazlığı nedir, kan uyuşmazlığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

KAN UYUŞMAZLIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kan uyuşmazlığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kan uyuşmazlığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anneyle yeni doğmuş bebeğin kan grupları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle kansızlık, sarılık gibi belirtileri olan bir hastalık
- Kan naklinde alıcıyla vericinin kan grupları arasındaki uyumsuzluk
- Düşünce ayrılığı içinde olma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT