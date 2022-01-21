Kan Uyuşmazlığı ne demek, TDK'ya göre Kan Uyuşmazlığı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kan uyuşmazlığı ne demek? Kan uyuşmazlığı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kan uyuşmazlığı kelimesi. Peki kan uyuşmazlığı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kan uyuşmazlığı nedir, kan uyuşmazlığı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KAN UYUŞMAZLIĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kan uyuşmazlığı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre kan uyuşmazlığı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Anneyle yeni doğmuş bebeğin kan grupları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle kansızlık, sarılık gibi belirtileri olan bir hastalık

- Kan naklinde alıcıyla vericinin kan grupları arasındaki uyumsuzluk

- Düşünce ayrılığı içinde olma

