Kanal 7 Hint Dizileri Nedir? Kanal 7'de Hangi Diziler Ne Zaman?

Kanal 7, Hint dizilerine olan ilgiyi dikkate alarak bu dizileri Türk izleyicilerle buluşturmakta ve tekrar bölümlerini izleyicilerin talepleri doğrultusunda yayınlamaktadır. Kanal 7'nin Hint dizileri, izleyiciler arasında popülerlik kazanmıştır ve genellikle duygusal hikâyeleri ve etkileyici oyunculuk performanslarıyla tanınır.

Kanal 7'de Hangi Diziler Ne Zaman?

Kanal7 Hint dizilerinden bazıları; Yalancı Bahar veya orijinal adıyla Madhubala. Dizi, Bollywood yıldızlarını bir araya getiren bir aşk hikâyesini konu almaktadır. Sensiz Olmaz veya orijinal adıyla Rangrasiya. Dizi, genç bir köylü kızı olan Parvati ve Sınır Güvenlik Kuvvetleri Subayı olan Rudra arasındaki büyük aşkı anlatmaktadır. Benimsin veya orijinal adıyla Beintehaa. Zain ve Aaliya adlı iki kuzen arasındaki nefret ve tutku dolu bir aşk hikâyesini konu alan bir Hint dizisidir. Kördüğüm veya orijinal adıyla Uttaran. Dizi, zengin bir ailenin biricik kızı Tapasya ile annesinden başka dayanağı olmayan Içça'nın hayatlarının öyküsünü anlatmaktadır. Kanal 7'nin Hint dizileri genellikle öğleden sonra ve akşam saatlerinde yayınlanmaktadır.

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Hint Rüzgârıyla Kanal 7, En Sevilen Hint Dizileri

Hint Rüzgârıyla Kanal 7, sevilen Hint dizileriyle Türk izleyicilere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Ekrandaki renkli dünyalara adım atmak ve duygusal hikâyelerin içine dalış yapmak isteyen herkes, Kanal 7'nin Hint dizilerine eşlik ederek farklı bir kültürün büyüsünü yaşayabilir. Hindistan'ın büyülü atmosferini evlere taşıyan Kanal 7, Hint dizileriyle izleyicilere keyifli bir seyir deneyimi sunuyor.

Kanal7, Show TV veya diğer kanallar gibi çok izlenen bir kanal değilken Bir Garip Aşk adlı hint dizisini yayınlandıktan sonra kanalın günlük izlenme oranları inanılmaz bir şekilde arttı. Daha sonrasında kanalın satın aldığı ve Türkçe Dublaj ile yayınladığı diğer hint dizileri de inanılmaz izleyici kitlesine sahip oldu. Daha önce çeşitli kanallar da hint dizileri yayınlanmış. Bu kanallar arasında Fox TV gibi gerçekten çok fazla izlenen kanal olmasına rağmen yayınladığı hint dizisi o kadar da ilgi görmemiş ve kısa bir süre sonra yayından kaldırılmış.

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2023-2024 de Yayınlanacak Yeni Hint Dizileri (Kanal 7)

Kanal 7 her sezon olduğu gibi yeni sezonda yine Hint dizilerini güzel dublaj ile izleyicilerine sunmayı hedefliyor. Yüzlerce Hint dizisi arasından ülkemizin değerlerine en yakın olanlarının ve Kanal 7 izleyicisine sunulabilecek güzel dizileri ekrana getirmeyi hedefleyen kanal yeni sezonda 2023 ve 2024 yıllarında yayınlanabileceği yeni Hint dizilerini şöyle sunabiliriz sizlere: