Kanal D Camdaki Kız yeni sezon ne zaman? Camdaki Kız dizisi yeni bölüm hangi gün, saat kaçta? Başrolünde Burcu Biricik'in yer aldığı Camdaki Kız dizisi üçüncü sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

KANAL D CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON NE ZAMAN?

Camdaki Kız dizisi sezon finali öncesinde yayımlanan son bölümü ile nefesleri kesmişti. Kanal D'den beklenen yeni sezon fragmanı geldi. En çok izlenen dizilerden olan Camdaki Kız'ın yeni sezonu 15 Eylül Perşembe günü seyirci karşısında olacak.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Gerçek bir hayat hikayesinin konu alındığı Camdaki Kız dizisi 15 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ

Cana’nın hamileliğini öğrenen Nalan, onunla yüzleşmeye gider. Nalan, kendisine söylenen yalanlara daha fazla katlanamayarak Cana’yı yüzleşmek için konağa getirir. Muzo ve Para’nın düğün hazırlıkları tam gaz devam ederken, aralarındaki tansiyon gitgide artan Nalan ve Hayri de kendilerini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulurlar.

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CAMDAKİ KIZ YENİ SEZON KONUSU

Hayri ile yakınlaşan Nalan'ın hayatı artık eskisi gibi değildir. Feride kızının farklı bir durum içinde olduğunu anlayabilecek mi? Sedat ile Nalan arasında neler yaşanacak? Hepsi tüm heyecanıyla Camdaki Kız'ın yeni sezonunda!