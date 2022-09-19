Kanal D Üç Kız Kardeş Nesrin ayrıldı mı? Neden ayrıldı? İclal Aydın diziden çıkacak mı? Kanal D dizisi Üç Kız Kardeş'in oyuncu kadrosundan bir ismin ayrılması beklenmekte. Sevilen dizide İclal Aydın'ın ayrılacağı iddiaları konuşuluyor.

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ NESRİN AYRILDI MI? NEDEN AYRILDI? İCLAL AYDIN DİZİDEN ÇIKACAK MI?

Son bölümde Nesrin'in bayılmasıyla birlikte hayatını kaybedeceği düşünüldü. Bu nedenle izleyiciler dizinin yeni bölümünü heyecanla izlemeyi bekliyor.

KANAL D ÜÇ KIZ KARDEŞ YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Nesrin'in yakın zamanda hayatını kaybedeceği öne sürülüyor. İclal Aydın'ın ekranlara veda etmesi beleniyor. Üç Kız Kardeş 13 Ağustos Salı akşamı yayınlanan 17. bölümde Somer, herkesi şaşkına çeviren bir harekette bulunuyor. 13 Ağustos Salı günü yayınlanan Üç Kız Kardeş 17. bölümünde neler oldu? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Türkan, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor!

Mine’nin Somer’in bebeğini dünyaya getirmesi, dolu dizgin giden Somer ve Türkan’ın aşk hayatını etkiler. Mine’nin planı bebeğiyle birlikte Somer’in kalbini de hayatını da yeniden kazanmaktır. Mine, Somer’i elde etmek için Nihat’ın varlığını Somer’i kışkırtmaya yönelik kullanır. Nihat, bebek uğruna Mine’ye de zarar vermeye kalkınca Somer, Mine ve bebeğini sahiplenmek durumunda kalır.

Nesrin’in, Mine’den öğrendiği Somer ve Mine’ye dair gerçekler Nesrin’i yıkar. Nesrin, geçmişinde Dönüş’le ilgili yaşadığı travmalara zihnen yolculuk etmeye başlayınca bütün aile Nesrin’in etrafında seferber olur. Derya, Fatih’ten öğrendiği üzere Fatih’in kendi öz babası olduğunu düşünürken bir yandan da yeni bir hayata başlamanın eşiğindedir. Serdar ve Derya, üniversitede istedikleri bölümü kazanmıştır. Bu öğrenim hayaline bir tek Dönüş eşlik edemez.

Özer, bir zamanlar terk ettiği oğluyla yüzleşmek zorunda kalır. Özer’in oğlu Mustafa Korman, Ayvalık’a gelir. Somer, Mine ve bebeğine sahip çıkacak mı? Nesrin’in yaşadığı travma Dönüş’ün annesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesine neden olacak mı? Mustafa, babası Özer’den talep ettiklerini alabilecek mi?