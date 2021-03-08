Kanal D Yayın Akışı | Çok Güzel Hareketler 2 Kanal D'de
Kanal D'nin 21 Mart 2021 Pazar yayın akışını sizler için derledik. Kanal D ekranlarında gündüz kuşağında ''Magazin D Pazar'' yer alırken, akşam saatlerinde ise "Çok Güzel Hareketler 2" adlı dizi izleyici karşısında olacak. İşte Kanal D 21 Mart 2021 Pazar yayın akışı...
KANAL D 21 Mart 2021 Pazar nedir? Bugün Kanal D ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında ''Magazin D Pazar" programı ekranlara gelecek. Akşam ise " Çok Güzel Hareketler 2" adlı program izleyici karşısında olacak. Kanal D ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte KANAL D 21 Mart 2021 Pazar Kanal D yayın akışı...
KANAL D 21 MART 2021 PAZAR YAYIN AKIŞI
08:30 Set Ekstra
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Iron Man 3
16:30 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Çok Güzel Hareketler 2