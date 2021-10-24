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Kanbiyit ne demek, TDK'ya göre Kanbiyit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Kanbiyit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Kanbiyit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Kanbiyit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Kanbiyit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Kanbiyit ne demek, TDK'ya göre Kanbiyit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kanbiyit ne demek? Kanbiyit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kanbiyit kelimesi. Peki kanbiyit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kanbiyit nedir, kanbiyit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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KANBİYİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kanbiyit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Kanbiyit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kanbiyit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Hidratlı doğal demir silikat

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