Gold Film imzalı, ilk bölümü 29 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Faruk Teber'in oturduğu, senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı, başrollerinde Uğur Güneş, Esra Bilgiç ve Necip Memili yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisinin final yapacağı söyleniyor. Biz de bu kapsamda merak edilen 'Kanunsuz Topraklar dizisi bitiyor mu, final mi yapıyor? Kanunsuz Topraklar final ne zaman? Neden bitiyor?' sorularının yanıtına haberimizde yer verdik...

KANUNSUZ TOPRAKLAR DİZİSİ BİTİYOR MU, FİNAL Mİ YAPIYOR? NEDEN BİTİYOR? KANUNSUZ TOPRAKLAR FİNAL NE ZAMAN?

Kanunsuz Topraklar dizisinin final fragmanı izleyicilerle buluştu. Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşan Kanunsuz Topraklar'ın izleyicileri "bitiyor mu, neden final yapıyor?" sorularına yanıt arıyor. Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Kanunsuz Topraklar, ekran macerasına 16. bölümüyle veda edecek. Uğur Güneş ve Esra Bilgiç gibi başarılı oyuncuların başrolünde olduğu dönem dizisi Kanunsuz Topraklar, 9 Şubat 2022 Çarşamba akşamı final yapacak.

KANUNSUZ TOPRAKLAR FİNAL ÖZETİ

Bazen en uzun yolculuk iki insan arasındaki mesafedir. Minik İpek’in hastalığı yüzünden çıktıkları Ankara yolculuğu Davut ve Gülfem’in yaralı aşkını iyileştirir… Çünkü aşkla çıkılmamış her yol yarım kalır… Ali Gelik’in çirkin oyunlarına, felaketlere, kavgalara, depremlere, fırtınalara rağmen nihayet evlenmeye karar verirler. Ve acılarla renklenmiş o kırmızı kurdele iki altın yüzüğün arasına bağlanır… Bu habere sevinenler de olur, karalar bağlayanlar da… Ali Gelik, Mehveş ve Yavuz bu iki aşığı ayırmak için korkunç planlar yapar. Ama bu savaşı da kazanan Davut ve Gülfem olacaktır. Fikriye için, maden mahallesindeki yaşama ayak uydurmak günden güne zorlaşmaktadır. Ama her şeye kahramanca göğüs gerer Fikriye… Çünkü amaç mutlu olmaksa ıstırap çekmek şarttır. Ve gerçeklerin bir huyu vardır. Er ya da geç ortaya çıkarlar… Yavuz’la evlilik konusunda son derece yanlış bir seçim yapan Behice kocası hakkındaki bütün sırları öğrenecek ve ona hak ettiği cezayı verecektir…