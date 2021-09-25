Kapalı Depo Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kapalı Depo Görevlisi Maaşları, ve İş İlanları

Kapalı Depo Görevlisi görev tanımı nedir, Kapalı Depo Görevlisi ne iş yapar, Kapalı Depo Görevlisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Kapalı Depo Görevlisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Kapalı Depo Görevlisi Tanımı;

kapalı depoda geen malları sayarak teslim alan çıkan malları sayarak teslim eden tepodaki malları yerli yerine istif eden kişidir.

Kapalı Depo Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2021 Kapalı Depo Görevlisi Maaşları

Kapalı Depo Görevlisi maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük Kapalı Depo Görevlisi maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.900 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Kapalı Depo Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Kapalı Depo Görevlisi Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Okur Yazar olması yeterlidir.

Kapalı Depo Görevlisi Ne İş Yapar?

Kapalı Depo Görevlisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak, kapalı depoda geen malları sayarak teslim alan çıkan malları sayarak teslim eden tepodaki malları yerli yerine istif eden kişidir.

Kapalı Depo GörevlisiMeslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Ulaştırma Ve Depolama Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Yükleme-Boşaltma İşlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Kapalı Depo Görevlisi Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Kapalı Depo Görevlisi mesleğinin meslek kodu 9333.14 olarak belirlenmiştir



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