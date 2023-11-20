Kar yağan bölgelerde kış lastiği mesaisi başladı! O tarihten sonra kış lastiği zorunlu

Yozgat’ta kar yağışının başlamasıyla araç sahipleri araç lastiklerini değiştirmeye başladı. Oto lastikçilerinde de kar lastiklerini takmak isteyen vatandaşlardan dolayı yoğunluk yaşanıyor.

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Kar yağan bölgelerde kış lastiği mesaisi başladı! O tarihten sonra kış lastiği zorunlu

Yozgat’ta soğuk havaların yerini kar yağışına bırakmasının ardından oto lastikçilerinde kar lastiği yoğunluğu yaşanıyor.
Yozgat’ta kar yağışının başlamasıyla araç sahipleri araç lastiklerini değiştirmeye başladı. Oto lastikçilerinde de kar lastiklerini takmak isteyen vatandaşlardan dolayı yoğunluk yaşanıyor.

Bazı bölgelere karın yağmasıyla sürücüler lastikçilerin önünde kuyruk oluşturdu

Sürücüler araç lastiklerini değiştirmek için sıraya girerken lastik tamircileri de yoğunlukla başa çıkabilmek için fazla mesai harcıyor. Lastikçiler vatandaşlara kar yağışını beklemeden lastiklerini değiştirmeleri yönünde de uyarılarda bulunuyor.
Yozgat’ın merkeze bağlı Topaç Köyünden gelen Halil Kayaaslan, aracına kış lastiği taktırmak için geldiğini söyleyerek: " her türlü emniyeti almak için lastiklerimizi taktırıyoruz, inşallah kazasız belalısız bir kış geçiririz. Yoğunluk var sıra bekliyorum.” dedi.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

Kar yağan bölgelerde kış lastiği mesaisi başladı!
Yoğun bir şekilde kış lastiği değişimi yaptıklarını söyleyen oto lastik çalışanlarından Akdemir Adıgüzel ise, “Kış sezonu başladı, yoğun bir şekilde çalışıyoruz, ilgi ve sıra çok fazla. Her gün böyle son bir buçuk haftadır yoğun kalabalık var.” şeklinde konuştu.

Kar yağan bölgelerde kış lastiği mesaisi başladı!
Kış lastiklerinin yol güvenliği için hayati önem taşıdığına dikkat çeken çalışanlardan Volkan Doğruer, sürücüleri lastik değişimi yapmaları konusunda uyardı. Doğruer, “Bu aralar çok fazla yoğunluk var, buraya gelmeden randevu alıp bizimle irtibata geçerlerse çok iyi olur. Sürücülerin mağdur olmamaları için uğraşıyoruz. Lastik değişimini jant ve ebatına göre 250 ila 600 lira arasında yapıyoruz. Ayrıca lastik oteli hizmetimizde bulunuyor. Sürücülere büyük bir kolaylık sağlıyor, yazın kış lastiklerini kışın da yaz lastiklerini saklıyoruz. Onlara bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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