Karborundum ne demek, TDK'ya göre Karborundum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Karborundum ne demek? Karborundum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi karborundum kelimesi. Peki karborundum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre karborundum nedir, karborundum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KARBORUNDUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Karborundum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Karborundum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre karborundum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aşındırıcı madde olarak kullanılan silisyum karbürün ticaretteki adı

