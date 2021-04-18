Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Kardeşlerim 9. bölüm full izleme linki

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KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Her hafta cumartesi günü ATV ekranlarında seyirci ile buluşan "Kardeşlerim" dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kardeşlerim dizisinin son bölümünde Şengül, eşini kaybetmekten korktuğu için deliye döner. Olaylara çocukların neden olduğunu düşünen Şengül onları dışarı atar. Amcalarının başına bir şey gelmesinden korkan çocuklar, evden kovulunca mecbur kalarak İstanbul'u terk etmeye karar verir. Bu esnada Akif, Berk'i kurtarmak için plan yapmaktadır.

KARDEŞLERİM 10. BÖLÜM FRAGMANI YOUTUBE İZLE

ATV KARDEŞLERİM 9. BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

(ATV)