Kültür mirasımızda hassas çalışma, Ayasofya dünyaya örnek olabilecek bir modelle restore ediliyorFabrikada yangın paniği! Batman’da tekstil fabrikasında korkutan yangınBilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'dan Ramazan uyarısı: Herkes hane halkıyla geçirmeli!Bendevi Palandöken, Ramazan’da artan gıda fiyatları konusunda vatandaşları uyardıİsrail ve Yunanistan iş birliği! En büyük savunma anlaşması imzalandıEn zor görev! Morga hemşire kardeşinin cenazesini almaya gelen ağabeyin zor anlarıÇakmakla oyun kötü bitti! Konya’da çakmakla perdeyi tutuşturan çocuk müstakil evi yaktıSON DAKİKA! Suriye'de devlet başkanlığı seçimlerinin tarihi belli oldu!Hayvanlar için sevindirici haber! Kars'ta 20 milyonluk Hayvan Hastanesi yapılacakErsin Kilit kimdir?
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Kardeşlerim 9. bölüm full izleme linki

Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Kardeşlerim 9. bölüm full izleme linki

Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kardeşlerim dizisi sevenleri internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki 9. bölümde neler oldu? İşte Kardeşlerim 9. bölüm full izleme linki...

Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? | Kardeşlerim 9. bölüm full izleme linki

ATV ekranlarında yayınlanan ve kısa sürede geniş izleyici kitlesine sahip olan popüler dizi "Kardeşlerim" hakkında internet kullanıcıları, Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? başlığı ile araştırma yapıyor. Kardeşlerim 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Peki Kardeşlerim 9. bölümde ne oldu? Tüm soruların yanıtını haberimizde sizler için derledik. İşte Kardeşlerim 9. bölüm full izleme linki

Kardeşlerim 10 bölüm fragmanı yayınlandı mı Kardeşlerim 9 bölüm full izleme linki

KARDEŞLERİM SON BÖLÜM ÖZETİ

Her hafta cumartesi günü ATV ekranlarında seyirci ile buluşan "Kardeşlerim" dizisinde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Kardeşlerim dizisinin son bölümünde Şengül, eşini kaybetmekten korktuğu için deliye döner. Olaylara çocukların neden olduğunu düşünen Şengül onları dışarı atar. Amcalarının başına bir şey gelmesinden korkan çocuklar, evden kovulunca mecbur kalarak İstanbul'u terk etmeye karar verir. Bu esnada Akif, Berk'i kurtarmak için plan yapmaktadır. 

KARDEŞLERİM 10. BÖLÜM FRAGMANI YOUTUBE İZLE

ATV KARDEŞLERİM 9. BÖLÜM FULL İZLEME LİNKİ

(ATV)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT