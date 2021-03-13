Kardeşlerim dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta çıkıyor, hangi kanalda? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? Anne ve babalarını kaybeden 4 kardeşin yaşadığı zorlukların anlatıldığı Kardeşlerim dizi reytinglere hızlı bir giriş yaptı. Diziyi izlemek isteyenler de Kardeşlerim dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta çıkıyor, hangi kanalda? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

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NGM yapımın iddialı dizisi Kardeşlerim seyircisinden olumlu izlenim almayı başardı. Özellikle acıklı sahnelerin olduğu dizi reytinglerde başarılı bir çizgi çizerken dizi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor. KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA ÇIKIYOR, HANGİ KANALDA? Kardeşlerim dizisi Cumartesi günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında oynuyor. Saat 20.00'de başlayan dizinin önce özeti, sonra yeni bölümü ekranlara geliyor. Yeni bölüm ise saat 20.40 dolaylarında başlamaktadır. KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR? Kardeşlerim dizisi İstanbul'un Fatih ilçesinde ve Balat'ta çekiliyor. Dizide Eren ailesinin oturduğu ev daha önce Show TV'de yayınlanan Pis Yedili dizisinde de kullanılmıştır. Kardeşlerim dizisinin çekildiği okul Doğa Koleji Bilim İlkokulu'dur. Okulun bulunduğu adres Selanik Bulvarı Mithatpaşa Mahallesi No: 26/28 Eyüp /İstanbul'dur. KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI Gerçek adı - Rol Celil Nalçakan - Akif Atakul Halit Özgür Sarı - Kadir Eren Ahu Yağtu- Suzan Manyaslı Cüneyt Mete- Orhan Eren Fadik Sevin Atasoy- Şengül Eren Su Burcu Yazgı Coşkun- Asiye Eren Simge Selçuk Damla Su İkizoğlu Onur Seyit Yaran Kaan Sevi Melis Minkari Yiğit Koçak- Ömer Eren Recep Usta Cihan Şimşek Murat Arkın Burak Alkaş Itır Esen Suphi Tekniker Sabahattin Yakut- Erhan Aylin Akpınar- Emel Eren Tayfun Altuntaş Editör kardeşlerimatv