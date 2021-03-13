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Kardeşlerim dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta çıkıyor, hangi kanalda? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?

Anne ve babalarını kaybeden 4 kardeşin yaşadığı zorlukların anlatıldığı Kardeşlerim dizi reytinglere hızlı bir giriş yaptı. Diziyi izlemek isteyenler de Kardeşlerim dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta çıkıyor, hangi kanalda? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. İşte detaylar...

Kardeşlerim dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta çıkıyor, hangi kanalda? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?

NGM yapımın iddialı dizisi Kardeşlerim seyircisinden olumlu izlenim almayı başardı.  Özellikle acıklı sahnelerin olduğu dizi reytinglerde başarılı bir çizgi çizerken dizi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler araştırmalarda bulunuyor.

KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA ÇIKIYOR, HANGİ KANALDA? 

Kardeşlerim dizisi Cumartesi günleri saat 20.00'de ATV ekranlarında oynuyor. Saat 20.00'de başlayan dizinin önce özeti, sonra yeni bölümü ekranlara geliyor. Yeni bölüm ise saat 20.40 dolaylarında başlamaktadır. 

Kardeşlerim dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kardeşlerim dizisi İstanbul'un Fatih ilçesinde ve Balat'ta çekiliyor. Dizide Eren ailesinin oturduğu ev daha önce Show TV'de yayınlanan Pis Yedili dizisinde de kullanılmıştır.

Kardeşlerim dizisinin çekildiği okul Doğa Koleji Bilim İlkokulu'dur. Okulun bulunduğu adres Selanik Bulvarı Mithatpaşa Mahallesi No: 26/28 Eyüp /İstanbul'dur. 

Kardeşlerim dizisi hangi gün oynuyor, saat kaçta, hangi kanalda? Kardeşlerim dizisi nerede çekiliyor?

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Gerçek adı - Rol

Celil Nalçakan - Akif Atakul

Halit Özgür Sarı - Kadir Eren 

Ahu Yağtu- Suzan Manyaslı

Cüneyt Mete- Orhan Eren

Fadik Sevin Atasoy- Şengül Eren

Su Burcu Yazgı Coşkun- Asiye Eren

Simge Selçuk

Damla Su İkizoğlu

Onur Seyit Yaran

Kaan Sevi

Melis Minkari

Yiğit Koçak- Ömer Eren

Recep Usta

Cihan Şimşek

Murat Arkın

Burak Alkaş

Itır Esen

Suphi Tekniker

Sabahattin Yakut- Erhan

Aylin Akpınar- Emel Eren

Tayfun Altuntaş
Editör
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