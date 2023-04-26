Kardeşlerim Dizisi Oyuncuları İsimleri! Ünlü Oyuncuları Yakından Tanıyın

Kardeşlerim dizisi en çok izlenen diziler arasında yer alıyor Oyuncuları da seyirciler tarafından çok sevildi. Bu oyuncuların kimler olduğunu yakından tanımak isterseniz haberimizin detayında bulabilirsiniz.

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Kardeşlerim Dizisi Oyuncuları İsimleri! Ünlü Oyuncuları Yakından Tanıyın

Cumartesi akşamları ATV’de yayınlanan kardeşlerim dizisi bir aile dizisi olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle dram içerikli olması ülkemizde dizinin fazla izlenmesine sebep olmuştur. Ayrıca kaliteli oyuncu kadrosu ile izlenme rekorları kırmaktadır. Senaryosu ve aile dizisi olması nedeniyle Cumartesi akşamları en çok izlenen dizi arasında yer alıyor. Reyting rekorları kıran dizinin oyuncuları kimlerdir? Kardeşlerim dizisi oyuncuları isimleri ise şöyle;

Yiğit Koçak

Kardeşlerim dizisindeki Ömer karakterini hayat veren Yiğit Koçak ikiz kardeşlerden biridir. Şu sıralar dizide önemli bir karakter olarak yer almaktadır. Su Burcu Yazgı Coşkun, Ömer'in ikiz kardeşi Asiye Eren karakterini can vermektedir

Onur Seyit Yaran

Popüler zengin bir Playboy şeklinde bilinen Doruk Atakul karakterini Can vermektedir. En yakışıklı hem karizmatik hem de Asiye Eren'in sevgilisi olarak dizide rol alıyor.

Melis Minkari

Aybike Eren karakterini oynayan oyuncu kardeşlerin kuzeni konumundadır. Agresif, sinirli ve dobra kişiliği ile sevilen bir karakterdir. Kardeşlerim dizisi oyuncuları isimleri arasında yer alıyor.

Halit Özgür Sarı

Kardeşlerin en büyüğü olan Kadir Eren karakterine hayat veren oyuncudur. Bu sezonda diziye veda etmişti.

Fadik Sevin Atasoy

Sevimli karakter Şengül Eren olarak dizide rol almaktadır. Ayrıca kardeşlerin yengesidir

Cüneyt Mete

Şengül'ün eşi olarak yer alan Cüneyt Mete kardeşlerin amcasıdır. Ayrıca Orhan rolündedir.

Turan Cihan Şimşek

Sempatik tavrı ve dizide eğlenceli bir karakter sahip karakterdir. Oğulcan Eren rolündedir.

Recep Usta

Berk Özkaya rolünde yer alan oyuncu bu karakter ile popülerliğini artırmıştır.

Celil Nalçakan

Dizinin kötü karakteri olarak bilinen Akif Atakul olarak yer alsa da son sezonda sempatik bir şekilde senarist uyarlama yapmıştır.

Kardeşlerim Dizisi Hakkında

Bir gençlik dizisi olarak ekranlara gelen kardeşlerim aslında bir aile yapısının anlatıyor. Romantik ve dram içerikli olan bu dizi konusu ile birçok kişinin kalbine taht kurmuştur. Kardeşlerim dizisi oyuncuları isimleri ve senaryosu ile çok fazla dikkat çekiyor. 2021 yılında ekranlara gelen dizi bu sıralar devam etmektedir. İlk zamanlarda başrolde direkt olarak Akif, Orhan ve Şengül karakterler yer alırken, sonra yaşanan bir senaryo farklılığı ile dizi direkt olarak gençlik dizisi formatına çekilmiştir.

Gençlerin okul hayatı ilişkileri daha çok seyirci tarafından talep edilince dizi konusu itibariyle bu şekilde devam etmiştir. Kardeşlerin yaşamış olduğu sıkıntı geçim ve zorlukları anlatırken 4 kardeşin aşk hikâyeleri de yer alıyor. Bir yandan hayatın zorlukları bir yandan eğitim hayatı yaşayan Kardeşler Türk aile yapısını gözler önüne seriyor.

Dizi Ne Zaman Final Yapacak?

Kardeşlerim dizisi karakterleri ve aktörleri ile seviliyor. Adeta cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi konumda olan kardeşlerim dizisi final yapacak mı ne zaman yapacağı konusunda şu anda bir bilgi bulunmuyor. Senaryosu ve reyting durumları iyi olmasının nedeni ile bu sezonda devam etmesi bekleniyor.

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