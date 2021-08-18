Kardeşlerim dizisine tepki yağdı! İzleyiciler acil değiştirilmesini istiyor!

Genç oyuncu kadrosuyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Kardeşlerim dizisinin yeni sezon çekimleri başladı. Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Ahu Yağtu, Fadik Sevin Atasoy ve Simge Selçuk yer aldığı dizide öğrenci rolündeki oyuncuların sürekli külotlu çorap giymesi sosyal medyada gündem oldu.

KIYAFET DEĞİŞİMİ İSTENİYOR

Dizide zengin fakir ayrımı yapılarak dar gelirli ailelerin kızlarını oynayan Aybike ve Asiye okulda külotlu çorap giydirilip zengin öğrenci kızlara giydirilmemesi izleyicilerin tepki göstermesine neden oldu. Bağımsız TV yorumcusu olan Deniz Tural Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kardeşlerim ekibine bir mesajım var dizinin sevenlerinin ricasıyla. Asiye karakterinin kıyafetleriyle alakalı bir değişim yaşanması isteniyor. Okul formasının bedenine uygun bir şekilde olması ilk koşul. Daha özenli giydirilmesi isteniyor. Teşekkürler" demesi üzerine sosyal medya kullanıcılarından da destek geldi.

SEYİRCİ TEPKİLİ

Tural'ın paylaşımının ardından tepkilerini gösteren izleyiciler, Asiye ve Aybike'nin külotlu çoraplarından ne kadar rahatsız olduğunu dile getirerek fakir rolündeki kızlara ısrarla külotlu çorap giydirilmesinden rahatsız olduklarını belirten paylaşımlarda bulundular.

KARDEŞLERİM KONUSU

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.