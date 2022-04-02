Hayatın en zorlu günlerini annesi, babası ve ağabeyini kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadelede eden üç kardeş Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde meydana gelen olayların anlatıldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümünde Ömer ve Süsen sevgili olmuşlardır. Abisi Kadir'in ölümünü Ömer'den gizlemek istemeyen Süsen, bu durumu öğrenen Kaan ile tartışma yaşamıştır. Daha sonra Süsen bu durumu okula itiraf etmek isterken Kaan ile aralarında yaşanan itiş kakış sonrası ikili okulda yüksekten düşmüştür. Bunun üzerine Kaan karakterinin dizideki akıbeti merak konusu oldu. Peki Kardeşlerim Kaan ölüyor mu, ölecek mi? Eren Ören Kardeşlerim öldü mü, diziden çıkacak mı, ayrıldı mı? Neden ayrılacak?

KARDEŞLERİM KAAN ÖLÜYOR MU, ÖLECEK Mİ?

Kardeşlerim dizisinde Kaan karakteri Süsen ile yaşadığı itiş kakış sonrası 1.kattan zemine düşerek ağır yaralandı. Kaan karakterinin akıbeti de belli oldu. Dizide ölecek olan Kaan karakteri diziden ayrılacak.

EREN ÖREN KARDEŞLERİM ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN ÇIKACAK MI, AYRILDI MI? NEDEN AYRILACAK?

Kardeşlerim dizisinde Kaan karakterine hayat veren genç oyuncu Eren Ören'in diziden ayrılıp ayılmayacağının merak konusu olmuştu. TV 100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre Eren Ören diziden ayrılacak. Ören'in dizideki rolünün sona erdiği için ayrıldığını söyleyebiliriz.

EREN ÖREN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Eren Ören 1998 yılının Ocak ayında İstanbul’da dünyaya geldi. 24 yaşında olan Ören, sosyal medya fenomeni ve dizi oyuncusudur. Genç yetenek, Sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı resimler sayesinde tanındı. Ören'in Instagram hesabını aktif ve düzenli kullanması onu sosyal medya fenomeni haline getirdi ve bu sayede keşfedildi. Genç yeteneğin yıldızı ise ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kaan karakteriyle parladı.

Lise eğitimini tamamlayan Ören, Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde gerçekleştirdi. Daha üniversite sıralarındayken oyunculuk eğitimi alan Ören, Atasun Optik reklam filminde rol aldı. Seslendirme yaptı.Eren Ören Kırmızı Oda dizisinde Sadi karakteri ile kavga eden genç karaktere hayat vererek ufak ama etkili bir rol aldı. Ardından Geçen Yaz dizisinde Özgür rolünü oynadı. 2021 yılında Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği Kaan karakteriyle ise şöhreti tam anlamıyla yakalamış oldu. 1.80 boyunda olan Ören 70 kilodur ve oğlak burcudur.

2021 Kardeşlerim (Kaan)

2021 Kırmızı Oda (Veli)

2021 Geçen Yaz (Özgür)

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Oyuncular: Celil Nalçakan (Akif), Cüneyt Mete (Orhan), Fadik Sevin Atasoy (Şengül), Ahu Yağtu (Suzan), Simge Selçuk (Nebahat), Yiğit Koçak (Ömer), Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye), Aylin Akpınar (Emel), Onur Seyit Yaran (Doruk), Cihan Şimşek (Oğulcan), Gözde Türker (Harika),Eren Ören (Kaan), Melis Minkari (Aybike)