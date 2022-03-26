Hayatın en zorlu günlerini annesi, babası ve ağabeyini kaybettikten sonra zorlu hayat şartlarıyla mücadelede eden üç kardeş Ömer, Asiye ve Emel'in çevresinde meydana gelen olayların anlatıldığı Kardeşlerim dizisinde Nebahat, Resul'un başına bir cisimle vurup bayıltmıştı. Daha sonra ise Akif'in olay yerine gelmesiyle bölüm sona ermişti. Yeni bölüm fragmanında ise Resul'u kontrol eden Nebahat, öldüğünü söylemişti, ikinci fragmanda ise ceset torbasının görülmesi üzerine Resul'un durumu merak ediliyor. Peki Kardeşlerim Resul kim? Kardeşlerim Resul öldü mü, ölecek mi, diziden çıkacak mı? Ogün Kaptanoğlu diziden ayrıldı mı, neden ayrılacak?

KARDEŞLERİM RESUL KİM?

Kardeşlerim dizinde Resul karakterine usta oyuncu Ogün Kaptanoğlu hayat vermektedir. Usta oyuncu . 29 Aralık 1977 tarihinde İzmir'de doğmuştur. 1989 yılında Hülya Avşar ve Hakan Ural'ın başrollerini oynadığı Fotoğraflar adlı sinema filminde "Ahmet" rolünü canlandırdı. Hababam Sınıfı Merhaba, Hababam Sınıfı Askerde, Hababam Sınıfı 3,5 filmlerinde yer aldı. Parmaklıklar Ardında dizisinde güçlü, prensipli ama aşkı için birçok prensibinden vazgeçen gardiyan Cengiz rolünü oynamıştır. 4 sezon boyunca Karagül dizisinde "Yüzbaşı Oğuz Kılıçoğlu" karakterini canlandırmıştır. Son olarak yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın üstlendiği Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı isimli sinema filminde rol almıştır.

KARDEŞLERİM RESUL ÖLDÜ MÜ, ÖLECEK Mİ, DİZİDEN ÇIKACAK MI? OGÜN KAPTANOĞLU DİZİDEN AYRILDI MI, NEDEN AYRILACAK?

Kardeşlerim dizisinde Resul karakteri, evinde ölü bulundu. Fragmanda Resul'un ceset torbasına konulduğu anlara yer verilirken Suzan, Resul'u bulmuş ve cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınmıştır. Ayrıca fragmanda Resul'un oğlu, Berk'in ağladığı anlar yer alırken bu durum Ogün Kaptanoğlu'nun diziden hikayesi sona erdiği için ayrıldığını göstermektedir.