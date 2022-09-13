Kasaba Doktoru dizisi yeni oyuncuları kim? 3 flaş isim kadroda!

Kasaba Doktoru dizisi yeni oyuncuları kim? sorusu 2. sezonda dizinin kadrosuna yeni oyuncuların dahil olmasıyla araştırılıyor. İşte kadrodaki 3 flaş isim!

Gül Erdoğan
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Kasaba Doktoru dizisi yeni oyuncuları kim? 3 flaş isim kadroda!

Kasaba Doktoru dizisi yeni oyuncuları kim? 3 flaş isim kadroda! TRT’nin cuma akşamları yayınlanan Kasaba Doktoru dizisi 2. sezonuyla izleyenleri ekranlara kitleyecek. Babasını kaybettikten sonra doktor olmaya karar veren Ömer ile kendini hayat kurtarmaya adamış efsane cerrah Hakan’ın yollarının kesişme hikâyesini konu alan dizinin kadrosuna 3 yeni oyuncu dahil oldu.

Kasaba Doktoru dizisi yeni oyuncuları kim? 3 flaş isim kadroda!

KASABA DOKTORU DİZİSİ YENİ OYUNCULARI KİM? 3 FLAŞ İSİM KADRODA!

İrem Yüksel, Ezgi Tombul ve Tarık Ündüz ARC Film imzalı Kasaba Doktoru’nun oyuncu kadrosuna dahil oldu.

Kasaba Doktoru dizisi yeni oyuncuları kim? 3 flaş isim kadroda!

Üç genç oyuncu, Ozan Akbaba, Deniz Can Aktaş, Hazal Subaşı ve Vildan Atasever’i buluşturan diziye 17. bölümde dahil olacak.

Kasaba Doktoru dizisi yeni oyuncuları kim? 3 flaş isim kadroda!​​​​​​​

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