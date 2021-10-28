Kaside ne demek, TDK'ya göre Kaside kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kaside ne demek? Kaside TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kaside kelimesi. Peki kaside ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kaside nedir, kaside kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KASİDE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kaside kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kaside kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre kaside kelimesi anlamı şu şekildedir:

- On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyit ile uyaklı olan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı şiir türü

