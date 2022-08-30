Kaynak isminin anlamı nedir, Kaynak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Kaynak isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Kaynak ismi ne demek, Kaynak ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Kaynak isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Kaynak İsminin anlamı nedir? TDK Kaynak anlamı:

Kaynak ismi Türk dil kurumunda üç farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. Bir suyun çıktığı yer. 2. Neşe, sevinç. 3. Eğlendirici, neşeli kimse.

Kaynak ile ilgili Günlük Türkçe sözcükler

1. isim Bir suyun çıktığı yer, kaynarca, pınar, memba, göz:

"Sonra yavaşça kaynağa doğru eğildi." - Yakup Kadri Karaosmanoğlu

2. isim Bir şeyin çıktığı yer, menşe:

İnanılır kaynaklardan alınan haberlere göre...

3. isim Gelir, kazanç, sağlık vb.ni sağlayıcı öge:

"Yabancı bir idare, iktisat, ticaret, memleketin bütün kazanç kaynaklarına musallat olur." - Falih Rıfkı Atay

4. isim Araştırma ve incelemede yararlanılan belge, referans:

Tapu kayıtları onun XVI. yüzyılda yaşadığını gösteren başlıca kaynaklardandır.

5. isim Herhangi bir bilim dalında yazılmış olan yazı veya eserlerin bütünü, literatür.

6. isim İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleştirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi.

7. isim, mecaz Sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girme işi.

8. isim, fizik Herhangi bir enerjinin oluşup çevreye yayıldığı yer:

Işık kaynağı.

Isı kaynağı.

KAYNAK İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ VE DEYİMLER SÖZLÜĞÜ

kaynak yapmak

Deyim

1) iki metal veya yapay parçayı ısı yoluyla birleştirmek; 2) mec. sırayı beklemeden başkalarının hakkını alarak mevcut sıranın ön taraflarına girmek.

BİLİM VE SANAT TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Gökbilim Terimleri Sözlüğü - 1969

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Türkçe: menba', İngilizce: source, Fransızca: source, Almanca: Quelle

Işık, elektromagnetik dalga gibi erke türlerini üretip dışarı salan cisim ya da yer.

Yerbilim Terimleri Sözlüğü - 1971

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Türkçe: Menba, İngilizce: Spring, Fransızca: source, Almanca: Quelle

Yeraltı suyunun doğal olarak yeryüzüne çıktığı yer.

Kimya Terimleri Sözlüğü - 1981

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İngilizce: welding, Fransızca: soudage, Almanca: Schweissen

Metal parçalarını ısı etkisi ile eriterek birbirlerine yapıştırma.

Kimya Terimleri Sözlüğü - 2007

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İngilizce: welding, Fransızca: soudage, Almanca: Schweissen

Metal parçalarını ısı etkisi ile eriterek birbirlerine yapıştırma.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü - 1981

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Türkçe: menşe, İngilizce: initiator

Yığın iletişiminde bilgi ve iletiler üreten ve bunları iletişim araçlarıyla alıcıya ileten odak.

Coğrafya Terimleri Sözlüğü - 1980

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Türkçe: memba, İngilizce: spring, Fransızca: source, Almanca: Quelle

Yeraltı sularının kendiliğinden yeryüzüne çıktığı yer.

Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu - 1963

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Türkçe: menba, Fransızca: source

(fizik, jeoloji, coğrafya)

Madencilik Terimleri Kılavuzu - 1979

source

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İktisat Terimleri Sözlüğü - 2004

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İngilizce: resource

Üretim sürecinde kullanılan üretim faktörlerine verilen genel ad.

Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü - 1972

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İngilizce: weld, Fransızca: soudure, Almanca: Schweissstelle

İki metalin birbirine kaynatıldığı bölge.

Matematik Terimleri Sözlüğü - 1983

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İngilizce: source, Fransızca: source, Almanca: Quelle, Diğer: Az. menbe'e

(...)

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu - 2007

resource

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Kaynak İsmi Kuranda geçiyor mu?

VERİARAŞTIRMAANALİZ

Kaynak isminin kökeni:

Kaynak ismi VERİGİRİŞİ kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Kaynak isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Kaynak isminin rengi:

Kırmızı

Kaynak ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Kaynak isminin Harf Analizi Nedir ?

Kaynak ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

K : Kariyerli

A : Öncü, lider, mantıklı

Y : Başına buyruk, depresif

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

K : Kariyerli

Kaynak isminin Numerolojisi Kaçtır?

Kaynak ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 14

A: 1

Y: 28

N: 17

A: 1

K: 14

= 75– Kaynak İsminin Numeroloji Toplamı 75’dir.

Kaynak isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Kaynak ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Kaynak isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

K: 2A: 1Y: 7N: 5A: 1K: 2 = 18

1 + 8 = 9 Kader sayısıdır

Kaynak isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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