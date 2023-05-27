Kayseri'de aile dramı, anne kucağındaki çocukla balkondan düştü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Girne Şehitler Caddesi üzerinde bulunan 14 katlı binanın 13. katında meydana gelen olayda, balkondan düşme tehlikesi olan H.D.'yi (8) kurtarmak isteyen anne N.D. (29), kucağındaki Z.D. (3) ile birlikte aşağı düştü.

Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde anne N.D. ile çocukları H.D. ve Z.D.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olayı duyarak adrese gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Araştırmaların ardından anne ve 2 çocuğunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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