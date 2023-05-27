Zonguldak Limanı'na dökülen çöplere vatandaşlardan tepki geldi, "bu kadarı da pes"

Zonguldak'ta kimliği belirsiz şahısların denize attığı çöpler sürüklenerek limanda birikti. Manzarayı gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

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Zonguldak Limanı'na dökülen çöplere vatandaşlardan tepki geldi, "bu kadarı da pes"

Zonguldak'ta limana dökülen çöpler görüntü kirliliğine neden oldu, bu kadarına da pes dedirtti.

Zonguldak'ta kimliği belirsiz kişilerin denize attığı çöpler, denizde sürüklenerek limanda birikti. Limanda biriken çöpler ise görüntü kirliliğine neden oldu. Çöplerin içerisinde plastik atıklar, cam şişeler ve alkol şişeleri yer aldı. Vatandaşlar atılan çöplere tepki göstererek, "Bu kadarı da pes. Çöpleri çöp kutusuna atmak yerine buraya atmak nedir. Lütfen herkes biraz duyarlı olsun 1 ay sonra deniz sezonu açılacak. Denize gireceğiz. Çöplerle mi yüzmek istiyoruz. Biran önce yetkililerin bu çöpleri temizlemesi gerek. Bunları buraya atanlar da cezalandırılsın" dedi.

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Zonguldak Limanı'na dökülen çöplere vatandaşlardan tepki geldi, "bu kadarı da pes"

Zonguldak Limanı'na dökülen çöplere vatandaşlardan tepki geldi, "bu kadarı da pes"

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